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По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря
RT на русском
57 минут назад
Комментарии
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке
Австралии
накрыла песчаная буря. Стихия была вызвана сильными ветрами, которые подняли в воздух пыль и сухую землю. Власти рекомендуют жителям оставаться дома.
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