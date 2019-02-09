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По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря 

RT на русском 57 минут назад
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря. Стихия была вызвана сильными ветрами, которые подняли в воздух пыль и сухую землю. Власти рекомендуют жителям оставаться дома.
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Катастрофы , Погода , Австралия
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