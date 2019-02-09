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В Чили не менее девяти человек погибли из-за ливней 

РИА Новости + ещё 5 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил в пятницу вечером о гибели не менее девяти человек в результате последствий сильных дождей, обрушившихся на север южноамериканской страны.
"В провинции Лоа мы пережили гибель трех человек, а в северной макро-зоне — еще шесть человек лишились жизни", — заявил Пиньера журналистам в городе Калама.
Его выступление размещено в микроблоге Twitter Национального управления по чрезвычайным ситуациям (ONEMI).
По данным Пиньеры, вышедшие из берегов реки слегка повредили 820 домов, еще 78 домов получили сильные повреждения, а 75 были полностью разрушены.
ONEMI сообщало ранее, что стихия нарушила движение примерно по 20 дорогам и шоссе, однако, как отметил Пиньера, сейчас оно восстановлено.
Глава Чили сообщил, что объявил территорию провинции Лоа зоной катастрофы. Из-за стихии Пиньера прервал свой отпуск и направился в пострадавшие районы.
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Катастрофы , Происшествия , Себастьян Пиньера , Чили
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