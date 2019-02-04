СМИ: спасатели нашли пропавший самолет, на котором летел Сала

Обнаружен пропавший над Ла-Маншем в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщат телеканал Sky News

Сообщается, что семью пропавшего футболиста проинформировали о том, что пропавший самолет был обнаружен поисковым судном на дне пролива Ла-Манш.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что прекратила поиски пропавшего самолета, шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки.

Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Как отмечает Би-би-си, сумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.