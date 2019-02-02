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На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 03.54 по времени Астаны (00.54 мск) в субботу на границе Казахстана и Китая, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
"Сетью сейсмических станций (…) 2 февраля 2019 года в 3 часа 54 минуты зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 616 км на северо-восток от города Алматы, на границе Казахстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 12.9. Магнитуда MPV 5.8", — проинформировал представитель КЧС.
Глубина залегания очага составила 5 километров. Подземные толчки ощущались в восточно-казахстанских городах Усть-Каменогорск и Зайсан силой 2-3 балла по шкале МSК-64.
"Сведений о жертвах и разрушениях не поступало", — добавил Нурахметов.
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Катастрофы , Азия , МВД , Астана , Китай
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