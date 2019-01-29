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Чартер в Анталью вынужден был приземлиться в Сочи из-за дебошира 

Российская Газета + ещё 23 3 часа назад
Фото: Инфо 24
Авиакомпания «Россия» подтвердила факт незапланированной посадки в Сочи борта, который летел в Турцию.
Чартерный рейс FV5863 Санкт-Петербург — Анталья в 13.30 по московскому времени совершил вынужденную посадку в Сочи из-за деструктивного поведения одного из пассажиров. Он вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников и представлял угрозу экипажу и другим пассажирам, отметили в авиакомпании. После приземления пассажир передан правоохранительным органам. Самолет продолжит перелет в Анталью.
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Катастрофы , Криминал , Происшествия , Авиакомпания Россия , МВД , Анталья , Санкт-Петербург , Сочи , Турция
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