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Теплоход загорелся в Нагатинском затоне
Москва24
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ещё 1
1 час назад
Фото:
Москва24
Комментарии
Двухпалубный теплоход загорелся в акватории Москвы-реки в Коломенском, передает
ТАСС
.
Пожар произошел на теплоходе, стоящем в районе дома № 2 по Коломенской улице. Подробности происшествия и сведения о пострадавших уточняются.
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