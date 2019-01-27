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Теплоход загорелся в Нагатинском затоне 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
Двухпалубный теплоход загорелся в акватории Москвы-реки в Коломенском, передает ТАСС.
Пожар произошел на теплоходе, стоящем в районе дома № 2 по Коломенской улице. Подробности происшествия и сведения о пострадавших уточняются.
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Катастрофы , Войска , Пожары , ИТАР-ТАСС
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