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В США пять человек погибли в результате стрельбы 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, полиция ведет розыск подозреваемого, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как пишет агентство, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.
Полиция полагает, что эти два случая связаны между собой. Подозреваемый — 21-летний молодой человек находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.
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Катастрофы , Пожары , Associated Press , РИА Новости , Москва , США
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