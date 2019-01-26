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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых островов 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу у Соломоновых островов в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 678 км к востоку от столицы Соломоновых островов, города Хониара (население около 65 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 60 км.
Информация об угрозе возникновения цунами не поступала.
Соломоновы Острова — государство в юго-западной части Тихого океана. Входят в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.
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