Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых островов

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу у Соломоновых островов в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 678 км к востоку от столицы Соломоновых островов, города Хониара (население около 65 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 60 км.

Информация об угрозе возникновения цунами не поступала.

Соломоновы Острова — государство в юго-западной части Тихого океана. Входят в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.