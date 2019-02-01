В Бразилии число погибших при прорыве дамбы выросло до 110 человек

Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 110 человек, пропали без вести 238, сообщает портал Globo со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 99 погибших. В настоящее время опознаны тела 71 погибшего.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс) произошел в минувшую пятницу, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.