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В Бразилии число погибших при прорыве дамбы выросло до 110 человек 

РИА Новости + ещё 142 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Washington Alves
Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 110 человек, пропали без вести 238, сообщает портал Globo со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 99 погибших. В настоящее время опознаны тела 71 погибшего.
Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс) произошел в минувшую пятницу, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.
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