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Globo: число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 84 

ТАСС + ещё 122 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Washington Alves
Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 84 человек. Об этом сообщил во вторник вечером телеканал Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.
Ранее сообщалось о 65 погибших. Личности 46 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 276 человек.
Как сообщил в интервью телеканалу Globo лейтенант региональной пожарной службы Педру Айара, во вторник спасатели не обнаружили выживших на месте трагедии. "Шансы, что мы найдем кого-то живым, очень малы", — сказал он.
Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи.
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