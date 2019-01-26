СМИ: число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 50

По меньшей мере 50 человек погибли в результате прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии . Об этом в пятницу сообщает газета Hoje em dia со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью Авимара ди Мелу Барселоса.

Ранее сообщалось о семи погибших и около 200 пропавших без вести.

В то же время губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема сообщил телеканалу Globo, что на данный момент обнаружены только семь тел погибших. Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 ее сотрудников. Местонахождение ста из них установлено, судьба остальных пока неизвестна.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в "Твиттере" выразил сожаление в связи с произошедшим. Он сообщил, что сразу три министра направились на место ЧП. Речь идет о министре горнорудной промышленности и энергетики Бенту Коста Лиме Лейте, министре регионального развития Густаву Кануту и министре охраны окружающей среды Рикарду Салесе. Создан кризисный штаб, который координирует действия различных структур.

Похожий инцидент произошел в Бразилии в ноябре 2015 года. Тогда близ города Мариана, также расположенного в штате Минас-Жерайс, обрушились две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности. В результате инцидента оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек. В результате ЧП погибли 19 человек.