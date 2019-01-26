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СМИ: число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 50 

ТАСС + ещё 19
Фото: © Leo Drumond/Nitro via AP
По меньшей мере 50 человек погибли в результате прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом в пятницу сообщает газета Hoje em dia со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью Авимара ди Мелу Барселоса.
Ранее сообщалось о семи погибших и около 200 пропавших без вести.
В то же время губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема сообщил телеканалу Globo, что на данный момент обнаружены только семь тел погибших. Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 ее сотрудников. Местонахождение ста из них установлено, судьба остальных пока неизвестна.
Президент Бразилии Жаир Болсонару в "Твиттере" выразил сожаление в связи с произошедшим. Он сообщил, что сразу три министра направились на место ЧП. Речь идет о министре горнорудной промышленности и энергетики Бенту Коста Лиме Лейте, министре регионального развития Густаву Кануту и министре охраны окружающей среды Рикарду Салесе. Создан кризисный штаб, который координирует действия различных структур.
Похожий инцидент произошел в Бразилии в ноябре 2015 года. Тогда близ города Мариана, также расположенного в штате Минас-Жерайс, обрушились две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности. В результате инцидента оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек. В результате ЧП погибли 19 человек.
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Катастрофы , Бразилия
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