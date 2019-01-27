Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бразилии число жертв прорыва дамбы превысило 30 человек 

РИА Новости + ещё 55 5 минут назад
Фото: © REUTERS / Washington Alves
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Число погибших в результате прорыва дамбы в бразильском муниципалитете Брумадинью выросло до 34 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные пожарных служб.
Ранее со ссылкой на пожарных сообщалось об 11 погибших.
Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.
Ранее местные СМИ со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью сообщали, что погибли по меньшей мере 50 человек. Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный траур.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Катастрофы , РИА Новости , Reuters , Бразилия
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение