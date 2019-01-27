В Бразилии число жертв прорыва дамбы превысило 30 человек

Ранее со ссылкой на пожарных сообщалось об 11 погибших.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.

Ранее местные СМИ со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью сообщали, что погибли по меньшей мере 50 человек. Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный траур.