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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
РИА Новости / Динамика дня
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Катастрофы , Азия , Пожары , РИА Новости , Индонезия
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