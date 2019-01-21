Спасатели приступили к тушению судов в Черном море

По предварительным данным, ЧП произошло во время переноса топлива с одного судна на другое.

Суда со сжиженным газом в нейтральных водах Черного моря, на которых в этот понедельник, 21 января, произошел пожар, могут взорваться. Спасатели начали тушить возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал Морской спасательной службы.

Представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра также сказал, что поисково-спасательная операция будет вестись до тех пор, пока службы не найдут всех членов экипажа.

Ранее стало известно, что на судах «Маэстро» и «Канди», которые находились в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России, произошел пожар.

По предварительным данным, ЧП произошло во время переноса топлива с одного судна на другое.

Суммарно на борту танкеров находился 31 человек — граждане Турции и Индии. На данный момент спасено 12 моряков, найдены тела 11 погибших.