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Военные приступили к спецоперации на завале реки Буреи 

ТК «Звезда» + ещё 1 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные инженеры готовятся взорвать перекрывший реку гигантский оползень у Бурейского водохранилища.
Военные инженеры приступили к операции на Бурейском водохранилище.
Их задачей является взорвать перекрывший реку огромный оползень и обеспечить безопасность местных жителей. Специалисты уже осуществили более десяти пробных подрывов.
Взрывчатые вещества закладываются в специальные отверстия — шуфры. Все заряды доставляются с помощью снегоходов «Буран» по заранее разведанному маршруту.
Чтобы следить за ситуацией, над оползнем кружит беспилотник «Орлан». Полученная информация передается в командный пункт.
С помощью беспилотника ситуацию также контролируют спасатели.
Напомним, 11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. Сейчас нахождение у реки строго запрещено. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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