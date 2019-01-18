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Стала известна судьба летчика Су-34
Стала известна судьба летчика Су-34

Минобороны сообшило подробности столкновения двух Су-34 

Российская Газета + ещё 5 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оборонного ведомства, самолеты в воздухе коснулись друг друга. Это произошло 18 января в 8.07 мск, когда экипажи Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО выполняли плановые учебно-тренировочные полета над акваторией Японского моря.
Касание самолетов произошло в 35 километрах от берега. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ уточнили, что в этот момент пилоты отрабатывали маневрирование.
Су-34 является многофункциональным истребителем-бомбардировщиком поколения 4++ и имеет уникальные боевые качества, которые позволяют выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия.
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Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости
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