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Жертвами непогоды в Египте стали пять человек 

ТАСС 3 часа назад
КАИР, 16 января. /ТАСС/. Не менее пяти человек стали жертвами непогоды в Египте. Об этом сообщило в среду издание El-Vatan.
Сильнейшая за последнее время песчаная буря с мощными порывами ветра, понижением температуры и кратковременными дождями обрушилась на Каир и несколько провинций страны. В результате действия стихии в Порт-Саиде на севере обрушилась часть каменной стены, убив молодого человека, еще двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Другой случай со смертельным исходом произошел в провинции Гарбия, где из-за проливного дождя водитель такси не справился с управлением на дороге, в результате чего погибли четыре человека.
На Северном Синае из-за обрыва проводов остались без электричества целые районы в городах Рафах и Шейх Зувейд. Многие автотрассы оказались заблокированы из-за упавших деревьев. Плохая видимость на дорогах стала причиной длинных пробок и ДТП.
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Катастрофы , Африка , Погода , ИТАР-ТАСС , Египет , Каир
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