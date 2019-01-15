В Иране разбился один из старейших самолетов в мире

Разбившийся в Иране Boeing 707 относится к самому старому типу реактивных лайнеров, еще используемых в мире. О более, чем полувековой истории этих легендарных самолетов и о примерах его долгожительства рассказывает «Газета.Ru»

Кадры с обломками самолета Boeing 707, разбившегося в пригороде Тегерана , накануне облетели весь мир. Вскоре стало известно, что грузовой самолет летел из Бишкека с грузом мяса, экипаж полностью состоял из граждан Ирана, в катастрофе выжил всего один человек, 15 погибли.

Как отмечает киргизское министерство транспорта, воздушное судно ВВС Ирана совершило посадку в бишкекском аэропорту «Манас» 13 января 2019 года в 23:10 (20:10 мск). Вылет борта из Манаса состоялся 14 января в 07:16 по местному времени (04:16 мск).

Крушение «Боинга» в Иране Уже к вечеру появилась версия, что экипаж мог перепутать полосу, производя посадку в сложных метеоусловиях.

Лайнер совершал посадку на аэродроме «Фатх» города Карадж, однако направлялся борт на аэродром «Пайам» — он рядом, в нескольких километрах. При этом в «Фатхе» полоса совсем короткая, около тысячи метров, что почти в четыре раза меньше чем в «Пайаме». В итоге самолету, вероятно, просто не хватило времени затормозить — он снес бетонное ограждение, врезался в жилые дома.

Сирию. #BREAKING: #IranAirForce's Boeing 707-3J9C, EP-CPP/ 5-8312 crashed after it landed in Fat'h airbase of #IRGC instead of landing in #Payam because of low visibility & lack of NAVAIDS in the airport. 9 out of 10 crew died. It was carrying 30 tons of meat from #Bishkek, #Kyrgyzstan pic.twitter.com/skdVmfZBDK— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) ١٤ يناير ٢٠١٩ Известно, что грузовой борт принадлежал иранским ВВС. Один из местных журналистов опубликовал твит с изображением бараньих туш, перевозимых разбившимся самолетом. Он сопроводил фото записью о том, что в отсутствие достаточного количества гражданских самолетов иранские власти вынуждены использовать самолеты Boeing 707 ВВС страны не только для импорта мяса из Киргизии , но и для экспорта молочных и мясных продуктов в Ирак

In absence of enough civilian cargo airplanes, #Iran's meat & dairy products Organization have been using this Boeing 707-3J9C of #IranAirForce to not only import meat from #Kyrgyzstan recently rather to export dairy products & beef to #Iraq (#Erbil & #Najaf) & #Syria (#Damascus) pic.twitter.com/QxT8xJTbK0— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) ١٤ يناير ٢٠١٩

В этой катастрофе обращает на себя тип потерпевшего крушение воздушного судна. В наши дни само название Boeing 707 давно исчезло из новостных сообщений и давно уже не на слуху — ведь эти самолеты ознаменовали начало эры реактивной гражданской авиации более полувека назад, массовое списание их происходило в мире еще тридцать лет назад.

Конечно, они не были первыми реактивными гражданскими лайнерами — раньше них в небо поднялись британская «Комета», советский Ту-104 и французская «Каравелла».

Однако появление в США современного четырехдвигательного Boeing 707 стало «вершиной достижений мирного времени после Второй мировой войны», считает Чарльз Кеннеди , автор книги «Руководство по ремонту: Boeing 707», вышедшей в 2018 году к 60-летию знаменитого лайнера.

Благодаря появлению этого самолета еще в 1961 году пассажиры могли добираться из лондонского «Хитроу» до Лос-Анжелеса за то же время, что и сегодня. Поэтому именно с ним многие связывают наступление эры массовых, относительно дешевых перевозок на реактивных лайнерах.

Это тот самолет, передовые характеристики которого были воспеты Артуром Хейли в культовом романе-бестселлере «Аэропорт», который был написан спустя 10 лет после появления лайнера.

«Несли его четыре реактивных двигателя фирмы «Пратт энд Уитни», позволяющие развить скорость 605 миль в час. При максимальной загрузке самолёт мог пролететь 6 тысяч миль, или — по прямой — расстояние от Исландии до Гонконга, — писал Хейли. — Он мог поднять в воздух 199 пассажиров и 25 тысяч американских галлонов горючего, — иными словами: вместимость бассейна средней величины. Стоил самолет 6,5 миллиона долларов».

Несмотря на то, что Boeing 707 удалось сделать мир ближе, и задать стандарты авиационных перевозок, которые действуют по сей день,

в «биографии» этого самолета было немало черных страниц и трагедий.

Отчасти из-за того, что в 50-60-е годы стандарты авиационной безопасности отличались от нынешних, самолет, справедливо воспринимавшийся символом западных ценностей, не раз подвергался захватам и террористическим атакам.

В 1961 году два брата вознамерились угнать самолет компании Continental Airlines на Кубу из Лос-Анжелеса, однако их действиям помешала полиция. Уже в слудующем году другой 707 борт разбился по пути из Чикаго в Канзас-Сити, когда пассажир привел в действие бомбу, с расчетом на получение страховки его женой и дочерью — этот случай перекликается с сюжетом романа Хейли.

А самолеты 707 серии, служившие в бейрутской авиакомпании Middle East Airlines, подвергались атакам террористов едва ли не раз в год, утверждает Кеннеди.

Не обошлось в истории этого лайнера и без катастроф. Air France потеряла свой борт в Гваделупе в 1962 году, еще один в том же регионе в 1968 году, в 1966 году индийский самолет потерпел крушение на Монблане.

Лайнер именно этого типа совершил посадку на замерзшее озеро в Карелии 20 апреля 1978 года.

С появлением более экономичных и вместительных Boeing 747 уже к началу 1970 годов число заказов на 707 серию резко снизилось. В 1978 году их производство было прекращено и использование парка этих судов переместилось в страны третьего мира — в основном, Азию и Латинскую Америку.

Сегодня последние эксплуатирующиеся в мире машины — это в основном самолеты AWACS и грузовые борта. Из-за многолетних санкций, ограничивающих продажу соврменной западной техники, Иран стал настоящим заповедником для авиации прошлого — именно там до сих пор служат самолеты, давно не встречающиеся в авиакомпаниях мира, в том числе старые советские самолеты.

Пр данным издания Flightglobal.com, Иран в настоящее время использует восемь самолетов Boeing 707-300, шесть из которых принадлежат ВВС, два — правительству, используются в качестве ВИП-бортов, при этом средний возраст этих самолетов составляет 42.9 лет.

«Мой отец служил в ВВС и я летал пару раз этим самолетом. Там все было как прежде, только в салоне вместо портрета шаха был портрет Хомейни, но в самолете по-прежнему был запах эры шаха», — рассказал «Газете.Ru» иранский дизайнер Мерхдад.

По его словам, спустя более 13 лет после катастрофы с самолетом подобного типа правительство Ирана запретило его гражданскую эксплуатацию и он использовался лишь в качестве транспортного самолета военными.

Последней авиакомпанией, использовавшей B-707 на регулярных пассажирских рейсах, была иранская Saha Airlines — это был единственная возможность попасть на борт самолета из времен «холодной войны», ощутить атмосферу 50-х годов и услышать характерно звенящий шум двигателей, оставляющих заметный выхлоп в небе.

Для этой цели многие любители авиации специально приезжали в Иран и покупали билеты на этот самолет.

В распоряжении авиакомпании было 14 Boeing 707, многие из них в настоящее время продолжают стоять в аэропорту Тегерана. Несмотря на старость и неэкономичость этих «мастодонтов», эти машины еще продолжают использоваться, в основном в военных и транспортных вариантах в таких странах, как Чили, Франция, Индия, Израиль, Испания и Венесуэла. А самолеты AWACS дальнего радиолокационного обнаружения на его основе еще используются NATO , Великобританией, США и Саудовской Аравией.

Один из самолетов находится в частом владении актера Джона Траволты . А другому самолету с бортовым номером 9Q-CLK, который используется в Демократической республике Конго, принадлежит рекорд.

Это самый старый из находящихся в строю пассажирских реактивных самолетов.

joe pries/YouTube.com /// Boeing 707 с бортовым номером 9Q-CLK в аэропорту Майами, 2013 год

Свой первый полет он совешил еще в сентябре 1959 года, будучи в штате австралийской компании Qantas. Затем он девять лет служил в британской авиакомпании Laker Airways, после чего, в 80-90-е годы был в частном пользовании в Саудовской Аравии. Двадцать лет назад его приобрела ДРК, где он служит в качестве президентского борта, раскрашен в стиле старых самолетов Boeing, летает в основном в Африке, но был не раз земечен и над территорией США.

Кстати, накануне именно в Иране завершилось использование другого знаменитого во всем мире типа самолетов Boeing 727. Рейс EP851 из Захедана в Тегеран был выполнен самолетом Boeing 727-200 возраст которого составляет 38 лет.