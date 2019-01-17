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Четырех человек спасли при пожаре в жилом доме на севере Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 9 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пожарные спасли четырех человек в ходе ликвидации возгорания в доме на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МЧС.
«В 10:11 поступило сообщение о пожаре на ул. Флотская, д. 78, где происходило загорание на балконе и частично в квартире, расположенной на пятом этаже, а также на балконе шестого этажа жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены четыре человека, 10 человек были выведены. Двух человек осматривают медики», — сказали в ведомстве.
По данным МЧС, в 10:41 возгорание потушили, общая площадь пожара составила 12 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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