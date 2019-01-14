Разбившийся в Иране грузовой самолет принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Бишкека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова.
Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что самолет следовал из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. Как сообщили источники Fars, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район.
"Самолет выполнял чартерный рейс из Бишкека. Он принадлежит иранской авиакомпании", — сообщила собеседница агентства.