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В Киргизии подтвердили, что разбившийся в Иране самолет летел из Бишкека 

РИА Новости + ещё 1 29 минут назад
Фото: Sputnik / Михаил Дудин Перейти в фотобанк
Разбившийся в Иране грузовой самолет принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Бишкека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова.
Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что самолет следовал из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. Как сообщили источники Fars, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район.
"Самолет выполнял чартерный рейс из Бишкека. Он принадлежит иранской авиакомпании", — сообщила собеседница агентства.
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Катастрофы , В мире , ИА Fars , РИА Новости , Бишкек , Иран , Кыргызстан
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