В Киргизии подтвердили, что разбившийся в Иране самолет летел из Бишкека

Фото: Sputnik / Михаил Дудин Перейти в фотобанк

Разбившийся в Иране грузовой самолет принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Бишкека , сообщила РИА Новости пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова. Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что самолет следовал из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. Как сообщили источники Fars, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район. "Самолет выполнял чартерный рейс из Бишкека. Он принадлежит иранской авиакомпании", — сообщила собеседница агентства.