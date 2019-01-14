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В Иране разбился Boeing-707 

Рамблер 37 минут назад
Фото: twitter.com/protothema
В понедельник, 14 января, под Тегераном потерпел крушение самолет. Об этом сообщает агентство Fars.
По данным агентства, речь идет о грузовом самолете Boeing 707, на борту которого находились десять человек. Авиакатастрофа произошла, когда лайнер заходил на посадку в аэропорту города Кередж.
Катастрофы , Происшествия , Иран , Тегеран
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