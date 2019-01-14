В Иране разбился Boeing-707

В понедельник, 14 января, под Тегераном потерпел крушение самолет. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным агентства, речь идет о грузовом самолете Boeing 707, на борту которого находились десять человек. Авиакатастрофа произошла, когда лайнер заходил на посадку в аэропорту города Кередж.