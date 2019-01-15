Под завалами в Шахтах обнаружили еще одно тело

Спасатели обнаружили тело женщины на месте взрыва в многоэтажке в Шахтах Ростовской области . Таким образом, по данным МЧС , число жертв увеличилось до двух, передает во вторник, 15 января, ТАСС Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске Остается неизвестной судьба еще трех человек. Ранее из-под завалов извлекли семерых пострадавших. Остальных жильцов дома — 140 человек — эвакуировали. Утром 14 января обрушились верхние этажи девятиэтажного дома в Шахтах. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Месяц назад жильцы жаловались на его утечку. Проводится расследование. Спасатели продолжают разгребать завалы. 31 декабря большой взрыв произошел в Магнитогорске Челябинской области. Погибли 39 человек.