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Под завалами в Шахтах обнаружили еще одно тело 

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Спасатели обнаружили тело женщины на месте взрыва в многоэтажке в Шахтах Ростовской области. Таким образом, по данным МЧС, число жертв увеличилось до двух, передает во вторник, 15 января, ТАСС.
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
Остается неизвестной судьба еще трех человек.
Ранее из-под завалов извлекли семерых пострадавших. Остальных жильцов дома — 140 человек — эвакуировали.
Утром 14 января обрушились верхние этажи девятиэтажного дома в Шахтах. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Месяц назад жильцы жаловались на его утечку. Проводится расследование. Спасатели продолжают разгребать завалы.
31 декабря большой взрыв произошел в Магнитогорске Челябинской области. Погибли 39 человек.
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Катастрофы , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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