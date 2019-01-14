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Взрослый и ребенок находятся в больнице после ЧП в Шахтах 

Р-Спорт + ещё 69 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Взрослый и ребенок находятся в больнице в городе Шахты после обрушения дома в результате взрыва газа, угрозы жизни нет, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек. В настоящее время известно об одном погибшем.
"Эвакуирован весь дом. В больнице находится один взрослый человек и ребенок. Они вместе были эвакуированы из пострадавшей квартиры. Ребенок осмотрен, взрослый тоже осмотрен, отец. Ситуация оценивается как стабильная. Угрозы жизни нет", — сказал Голубев.
Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Согласно открытым данным, Шахты является третьим городом по численности населения в области. В городе проживает более 235 тысяч людей.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , Василий Голубев , РИА Новости , Москва , Ростовская Область
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