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Уехавший в Таиланд «уральский пельмень» отправил россиян на курорты Краснодара 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram прокомментировал новости о шторме в Таиланде и посоветовал россиянам отдыхать на курортах Краснодарского края.
По данным ТАСС, в начале января более 720 тысяч человек в 23 провинциях Таиланда оказались в зоне действия урагана «Пабук». В некоторых районах по состоянию на седьмое января продолжались наводнения, а люди оставались в убежищах. Жертвами урагана стали как минимум четыре человек.
Исаев решил «рассказать правду» об обстановке на островах. На видео он показал спокойное море, ясное небо и заполненный пляж.
«Здесь, конечно же, смерч, как вы видите. Здесь шторм, здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин и алкоголь», — сказал он.
На видео с комиком появился российский боец MMA Сергей Харитонов.
«Мы не знаем, как с этим [штормом] уже бороться, поэтому рекомендуем, друзья, всем вам, езжайте отдыхать на курорты Краснодарского края. Только туда, ни в коем случае не в Таиланд, потому что здесь очень плохо, у людей всех очень плохое настроение», — сказали они.
Один из подписчиков Исаева отметил, что «стеб» над Краснодарским краем — «это некрасиво».
«Если перефразировать известное изречение с комедийного фильма, «Отдыхайте граждане на заграничных курортах, если у вас конечно есть деньги», остальных это не касается», — добавил другой пользователь (орфография и пунктуация автора сохранены).
Комментарии
Катастрофы , Сергей Исаев , Сергей Харитонов , Краснодар , Краснодарский Край , Таиланд
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