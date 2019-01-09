Уехавший в Таиланд «уральский пельмень» отправил россиян на курорты Краснодара

По данным ТАСС, в начале января более 720 тысяч человек в 23 провинциях Таиланда оказались в зоне действия урагана «Пабук». В некоторых районах по состоянию на седьмое января продолжались наводнения, а люди оставались в убежищах. Жертвами урагана стали как минимум четыре человек.

Исаев решил «рассказать правду» об обстановке на островах. На видео он показал спокойное море, ясное небо и заполненный пляж.

«Здесь, конечно же, смерч, как вы видите. Здесь шторм, здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин и алкоголь», — сказал он.

На видео с комиком появился российский боец MMA Сергей Харитонов

«Мы не знаем, как с этим [штормом] уже бороться, поэтому рекомендуем, друзья, всем вам, езжайте отдыхать на курорты Краснодарского края. Только туда, ни в коем случае не в Таиланд, потому что здесь очень плохо, у людей всех очень плохое настроение», — сказали они.

Один из подписчиков Исаева отметил, что «стеб» над Краснодарским краем — «это некрасиво».