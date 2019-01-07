Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 75 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в Иране у границы с Ираком возросло до 75 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу службы экстренной медицинской помощи страны Пирхоссейна Куливанда.

Ранее сообщалось, что более 30 человек обратились в больницы в Иране с различными травмами после произошедшего в воскресенье землетрясения.

По данным агентства, число пострадавших возросло до 75 человек, однако большинство получили лишь легкие ранения.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе ирано-иракской границы в воскресенье. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что толчки были зафиксированы в 13.42 по времени UTC (16.42 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам.