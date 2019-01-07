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Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 75 человек 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / AFPTV/Stringer
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране у границы с Ираком возросло до 75 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу службы экстренной медицинской помощи страны Пирхоссейна Куливанда.
Ранее сообщалось, что более 30 человек обратились в больницы в Иране с различными травмами после произошедшего в воскресенье землетрясения.
По данным агентства, число пострадавших возросло до 75 человек, однако большинство получили лишь легкие ранения.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе ирано-иракской границы в воскресенье. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что толчки были зафиксированы в 13.42 по времени UTC (16.42 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам.
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Катастрофы , Reuters , Иран
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