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В Северном море начался поиск упавших с борта судна Zoe контейнеров 

РИА Новости + ещё 15
Фото: © AP Photo / Patrick Semansky
Судно Zoe, потерявшее в Северном море 270 контейнеров, в том числе с опасным грузом, зашло в немецкий порт Бремерхафен, сообщает немецкое управление по чрезвычайным ситуациям на море. Компания-владелец судна MSC заявила, что начинает поиск контейнеров и очистку побережья.
Контейнеровоз Zoe, который под флагом Панамы шел из голландского Антверпена в Бремерхафен, 2 января попал в шторм. Сообщалось, что около 200 контейнеров с игрушками, телевизорами, автозапчастями и другими вещами смыло в Северное море, некоторые вынесло на голландское побережье. В трех контейнерах были органические пероксиды, писали СМИ.
"Некоторые контейнеры локализованы, шесть из них в немецких водах. По данным судоходной компании MSC, Zoe потерял в Северном море до 270 контейнеров. На текущий момент известно, что за бортом оказался один контейнер с опасным грузом", — говорится в сообщении немецкого ведомства.
"MSC начала операцию по очистке после того, как в Северное море попало большое число контейнеров… MSC определила 2 января компанию, которая будет заниматься поиском груза и операциями по очистке побережья, в том числе с использованием специализированных оборудованных сонарами судов", — сообщает MSC.
Компания заверила, что воспринимает инцидент очень серьезно и анализирует его причины.
"Грузовое судно MSC Zoe столкнулось со сложными погодными условиями, когда шло в немецкий Бремерхафен 2 января… К сожалению, в этих сложнейших условиях часть контейнеров были повреждены или оказались за бортом", — добавили в MSC.
Zoe — один из крупнейших контейнеровозов в мире. MSC — вторая крупнейшая в мире частная судоходная компания.
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Катастрофы , Экология , Антверпен , Панама
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