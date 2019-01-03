В Северном море начался поиск упавших с борта судна Zoe контейнеров

Судно Zoe, потерявшее в Северном море 270 контейнеров, в том числе с опасным грузом, зашло в немецкий порт Бремерхафен, сообщает немецкое управление по чрезвычайным ситуациям на море. Компания-владелец судна MSC заявила, что начинает поиск контейнеров и очистку побережья.

Контейнеровоз Zoe, который под флагом Панамы шел из голландского Антверпена в Бремерхафен, 2 января попал в шторм. Сообщалось, что около 200 контейнеров с игрушками, телевизорами, автозапчастями и другими вещами смыло в Северное море, некоторые вынесло на голландское побережье. В трех контейнерах были органические пероксиды, писали СМИ.

"Некоторые контейнеры локализованы, шесть из них в немецких водах. По данным судоходной компании MSC, Zoe потерял в Северном море до 270 контейнеров. На текущий момент известно, что за бортом оказался один контейнер с опасным грузом", — говорится в сообщении немецкого ведомства.

"MSC начала операцию по очистке после того, как в Северное море попало большое число контейнеров… MSC определила 2 января компанию, которая будет заниматься поиском груза и операциями по очистке побережья, в том числе с использованием специализированных оборудованных сонарами судов", — сообщает MSC.

Компания заверила, что воспринимает инцидент очень серьезно и анализирует его причины.

"Грузовое судно MSC Zoe столкнулось со сложными погодными условиями, когда шло в немецкий Бремерхафен 2 января… К сожалению, в этих сложнейших условиях часть контейнеров были повреждены или оказались за бортом", — добавили в MSC.

Zoe — один из крупнейших контейнеровозов в мире. MSC — вторая крупнейшая в мире частная судоходная компания.