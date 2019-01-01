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Во Франции эвакуировали двух посетителей, заблокированных на аттракционе 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Спасателям во Франции пока удалось эвакуировать двух из восьми посетителей аттракциона, заблокированных на высоте 50 м более восьми часов — радио
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Катастрофы , Пожары , РИА Новости , Франция
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