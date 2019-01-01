Спасатели расширят оцепление на месте ЧП в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК , 1 янв — РИА Новости . Спасатели приняли решение расширить зону оцепления на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске на 40 метров на время демонтажа конструкций, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Челябинской области

Ранее поисковая операция на месте ЧП была приостановлена, спасатели приняли решение начать демонтаж нависающих конструкций и стены седьмого подъезда дома.

"По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Во избежание последствий обрушения, принято решения на 40 м расширить территорию оцепления", — говорится в сообщении.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.