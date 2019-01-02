«Аэрофлот» бесплатно перевезет в Магнитогорск родственников жертв ЧП

Росавиация предложила российским авиакомпаниям бесплатно перевозить в Магнитогорск родственников и близких пострадавших и погибших в результате взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года для оказания всесторонней помощи и участия в траурных мероприятиях. Договоренность об этом уже достигнута с ПАО «Аэрофлот», — сообщили в ведомстве.

Также авиакомпаниям предложено на безвозмездной основе организовать перевозку пострадавших в результате трагедии и сопровождающих их родственников и близких из Магнитогорска в другие города России.

По вопросам организации авиаперевозок следует обращаться в аэропорт Магнитогорска и представительства авиакомпаний, выполняющих рейсы в город, добавили в ведомстве.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии возросло до 21 человека, спасательная операция продолжается.