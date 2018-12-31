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В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд
Газета.Ru
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ещё 67
7 часов назад
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В
Магнитогорске
после взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда, пишет
ТАСС
со ссылкой на
МЧС
.
Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие.
Новость дополняется.
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