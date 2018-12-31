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В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд 

Газета.Ru + ещё 67 7 часов назад
В Магнитогорске после взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие.
Новость дополняется.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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