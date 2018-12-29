В МЧС уточнили число жертв при сходе лавины в Хабаровском крае

Сход лавины в Хабаровском крае унес жизни как минимум двух человек. Еще восемь в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данным местных властей, причиной трагедии могло стать резкое повышение температуры — за последние сутки она увеличилась на 10 градусов. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Как минимум два человека погибли в результате схода лавины в Хабаровском крае. Еще один остается под снежными завалами. Об этом РИА «Новости» заявил представитель регионального управления МЧС

Трагедия произошла утром в субботу. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия, расположенного в поселке Многовершинный , сошли три лавины. Две из них накрыли людей, а третья заблокировала дорогу.

Изначально под завалами оказался один человек. Однако выдвинувшихся на его поиски спасателей также завалило снегом.

В МЧС отмечают, что всего под завалами оказались десять человек. Спасатели нашли девять из них — один был мертв к моменту обнаружения, второй скончался в участковой больнице, а остальные семь были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

На данный момент на месте происшествия работают около 50 сотрудников предприятия, а также представители МЧС — они продолжают поиски еще одного попавшего под лавину человека. Как отметили в местной администрации, снегоуборочная техника не может быть развернута на месте схода лавины, так как глубина снега в районе завала достигает двух метров. Спасатели также не могут воспользоваться вертолетом — это связано с тем, что сейчас в Николаевском районе бушует циклон. Снег сотрудникам МЧС приходится откапывать вручную.

«Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа, перевал сложный, весь переметен снегом. Если удастся его преодолеть, то через три-четыре часа 12 спасателей будут на месте и приступят к работам, пока из-за метели они продвигаются очень медленно. Кроме того, у нас готовы к вылету несколько вертолетов. Как только не будет риска обледенения, они отправятся к месту завала», — заявил руководитель комиссии по ЧС, зампред правительства Хабаровского Края Анатолий Литвинчук.

По факту схода лавины в хабаровском поселке Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Кроме того, в Николаевском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Ситуация находится на контроле у губернатора Хабаровского края», — подчеркнули в региональном правительстве.

Местные власти пообещали оказать материальную поддержку пострадавшим в результате схода лавины.

«Будет оказана материальная помощь, в каком объеме, пока не определено. Предприятие, скорее всего, тоже окажет какую-то помощь», — заявил ТАСС сообщил глава Николаевского района Анатолий Леонов.

Он добавил, что сам выдвинулся на место происшествия.

Причиной схода лавины могло стать резкое повышение температуры. Об этом «Интерфаксу» заявили в администрации района.

«В этом году выпало очень много снега, и он продолжает идти. К тому же резко повысилась температура — с [минус] 30 до 20 градусов. Это и могло спровоцировать сход снежных масс», — пояснили представитель аппарата.

«В этом сезоне ранее уже был один небольшой сход снега, но без последствий. Эти снежные лавины — первые такие масштабные в этом сезоне», — отметил сотрудник районной администрации в разговоре с РИА «Новости».

В районе произошедшего продолжает идти снег. Он также продолжится 30 и 31 декабря.

«В воскресенье в Николаевском районе сохранится небольшой снег, ветер — 13-18 м/с, днем он ослабеет до 8-13 м/с. Температура днем -12°C, ночью -16°C. В понедельник, 31 декабря, небольшой снег сохранится, ветер составит 9-14 м/с, температура днем -16°C, ночью -22°C», — рассказали ТАСС в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что ровно год назад в швейцарских Альпах из-за схода лавины погибли три альпиниста. В момент обвала снега они совершали восхождение в гору. Еще двое альпинистов были обнаружены спасателями и срочно госпитализированы. Несколькими днями ранее телеканал ORF Tirol сообщал об эвакуации около 40 человек после схода лавины в долине Виппталь, расположенной в австрийских Альпах. Инцидент произошел в сочельник католического Рождества, в результате 70 жителей были изолированы от внешнего мира.