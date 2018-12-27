Названы самые уязвимые для стихии регионы России

Он отметил, что МЧС может заранее прогнозировать возникновение стихийных бедствий благодаря системе космического мониторинга.

«Сейчас мы активно развиваем систему космического мониторинга, что позволяет нам строить модели как развития чрезвычайный ситуаций, так и ликвидации их последствий», — отметил он.

Он рассказал, что за пять дней до наводнения на Дальнем Востоке спасатели предупредили местных жителей, и люди успели собрать урожай, а МЧС помогло его вывезти.

Напомним, в октябре в результате наводнения на Кубани пострадали более 300 человек.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края.