Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые уязвимые для стихии регионы России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Несколько регионов России наиболее подвержены воздействию стихии, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
«Традиционно это Якутия, где летом лесные пожары, весной — паводки. Это Дальний Восток, Забайкалье, Алтайский край, Кавказ. Это те регионы, которые подвержены стихии», — цитирует Зиничева РИА «Новости».
Он отметил, что МЧС может заранее прогнозировать возникновение стихийных бедствий благодаря системе космического мониторинга.
«Сейчас мы активно развиваем систему космического мониторинга, что позволяет нам строить модели как развития чрезвычайный ситуаций, так и ликвидации их последствий», — отметил он.
Он рассказал, что за пять дней до наводнения на Дальнем Востоке спасатели предупредили местных жителей, и люди успели собрать урожай, а МЧС помогло его вывезти.
Напомним, в октябре в результате наводнения на Кубани пострадали более 300 человек.
В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно об отказе российской авиакомпании от новых Airbus Из-за цунами в Индонезии погибли 20 человек Рогозин предложил пострадавшей от цунами Индонезии помощь
Комментарии
Катастрофы , Пожары , Евгений Зиничев , МЧС , РИА Новости , Алтайский Край , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо57
Утраты года6
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии164
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам245
Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме
Видео
00:44
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо
Происшествия
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
00:13
Гуляющую по Москве лису сняли на видео
Новости Москвы
01:21
Заторы в Москве достигли восьми баллов
Новости Москвы
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:08
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии
Общество Статьи
00:34
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался
Происшествия
00:50
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение