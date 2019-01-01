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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км 

ТАСС + ещё 11
Фото: РИА Новости
Вулкан Шивелуч на севере Камчатки выбросил во вторник столб пепла высотой до 4,5 км, поселения это не затронуло, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 1 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 4500 м. Высота вулкана 3283 м", — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился от вулкана на юго-запад. На пути распространения шлейфа поселений нет, выпадения пепла в ближайших от вулкана населенных пунктах не зафиксировано. Сообщается также, что туристических групп в этом районе не зарегистрировано.
Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, один из наиболее крупных. Извержения продолжаются с кратковременными периодами затишья с 2010 года. Постоянно происходит рост лавового купола, наблюдаются парогазовая деятельность, сход лавы. Ближайший поселок — Ключи — расположен в 47 км от Шивелуча.
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