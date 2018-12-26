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Туристы собирают лайки на трагедии в Индонезии 

News.ru 1 час назад
Фото: Dasril Roszandi/Global Look Press
Необычная тенденция наблюдается в Индонезии, где произошло разрушительное цунами. Туристы приезжают на место, где веет смертью, чтобы сделать селфи. Одержимые желанием собрать лайки в социальных сетях девушки позируют на фоне затопленных полей, которые усеяны машинами. Цунами унесло жизни около 500 человек, однако туристов это не беспокоит, напротив, только придаёт азарта.
Приехавшая на место трагедии из города Чилегон женщина по имени Солихат рассказала, что вкладывает в подобные фотографии глубокий смысл.
«Когда люди видят снимки, на которых запечатлены разрушения, они осознают, что находятся в лучшем месте. Подобные фотографии набирают больше лайков. Возможно, потому что они напоминают людям о том, что нужно быть благодарными за то, что имеешь», — приводит слова туристки The Guardian.
Солихат добавила, что она и приехавшие вместе с ней женщины привезли с собой вещи для людей, которым пришлось покинуть свои дома в результате катастрофы.
«Опубликованные в Facebook снимки — доказательство того, что мы действительно находимся здесь и оказываем помощь», — подчеркнула она.
Тела многих жертв цунами ещё не были найдены. Они могут находиться в водоёме, к которому приезжают туристы. На вопрос о том, уместно ли делать селфи на фоне своеобразного «кладбища», Солихат заявила, что всё зависит от цели, с которой приезжающие делают фотографии.
«Если вы делаете селфи, чтобы поделиться горем с другими людьми — это нормально», — сказала она.
Однако не многие из приехавших на место трагедии за снимками выглядят объятыми горем. Одна из туристок, к примеру, около получаса бродила среди затопленного поля, пытаясь приблизиться к мятому внедорожнику ради более привлекательного кадра.
18-летняя Валентина из центральной Явы не разочаровалась в своем решении приехать на место, где царит разруха. На поездку её подвигло желание увидеть пострадавших в результате цунами людей. Туристка рассмеялась, услышав вопрос о том, сколько она сделала селфи.
«Много! Для социальных сетей, групп WhatsApp», — сказала она, показывая сделанные на телефон снимки.
Цунами в Зондском проливе Индонезии произошло в ночь на 23 декабря. Сильная волна, предположительно, вызванная извержением вулкана Анак-Кракатау, обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. Россияне от своих поездок в страну в связи с произошедшим не отказываются.
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Комментарии
Катастрофы , Азия , В мире , Общество , Статьи , The Guardian , Индонезия , Чилегон
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