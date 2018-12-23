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У берегов Индонезии произошло землетрясение 

РИА Новости + ещё 2 47 минут назад
Фото: © REUTERS / Adi Kurniawan
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Западная Суматра в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 14.03 по времени UTC (17.03 мск) в 26 километрах к юго-западу от города Тику. Очаг располагался на глубине 105,8 километра.
В субботу вечером волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии. Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий. Число жертв цунами уже превысило 200 человек.
Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.
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Катастрофы , В мире , Происшествия , Индонезия , США , Суматра
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