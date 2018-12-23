Смерть без оповещения: цунами погубило более сотни человек

В результате цунами на западе Индонезии погибли по меньшей мере 168 человек, 745 пострадали, 30 человек числятся пропавшими без вести. Россиян среди них нет. Большое число жертв объясняется в том числе тем, что жителям даже не сообщили о приближающейся волне. Власти Индонезии признали отсутствие систем раненного предупреждения о цунами, причинами которых становятся извержения вулканов.

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. По данным представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, 745 человек пострадали, 30 числятся пропавшими без вести. Цифры неокончательные, поскольку спасатели все еще не могут добраться до всех пострадавших населенных пунктов. Разрушены сотни домов и зданий, ведется эвакуация пострадавших, добавил он.

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии 22 декабря, в субботу, в 21:27 по местному времени (17:27 мск). Сильнее всего пострадали регионы в районе Зондского пролива между островами Ява Суматра , в особенности округа Пандегланг (там нашли 33 погибших) и Серанг в провинции Бантен на Яве, и район Южный Лампунг на Суматре. Жители Бандар-Лампунга на этом острове в поисках убежища оккупировали офис местного губернатора. Под удар стихии попали в том числе национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи.

В сети появилось любительское видео с концерта группы Seventeen, на котором музыкантов буквально смывает волной во время выступления на пляже в городе Танджунг-Лесунг. На кадрах видно, как внезапно волна накатывает на палатку, в которой находится сцена.

Музыкантов и их инструменты выбрасывает на зрителей. Позже группа выпустила заявление, в котором говорилось, что их басист и менеджер были найдены мертвыми, а четверо других членов группы пропали без вести, сообщает «360».

Граждан РФ среди погибших, раненых и пропавших без вести нет, заявили в российском посольстве в Индонезии. «Российским гражданам, находящимся в указанном районе, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, соблюдать бдительность, следить за предупреждениями местных компетентных властей», — отмечается в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

Как уточнил Сутопо Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Он появился на месте вулкана Кракатау, который был разрушен в результате катастрофического извержения 1883 года. Вулкан частично находится под водой, поэтому его извержения приводят к формированию волн. На силу цунами также могло повлиять полнолуние — в такой период приливы наиболее сильные.

В индонезийском центре по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики заявили, что, на самом деле, волны цунами были не очень большими — всего один метр.

Большое количество погибших и пострадавших, а также поврежденных зданий вызвано тем, что люди стремятся строить отели и жилые дома очень близко к береговой линии, чтобы был вид на Индийский океан.

При этом, по данным очевидцев, жителей не предупредили о приближавшейся волне. «Би-би-си» приводит слова норвежского фотографа Ойстейна Лунда Андерсена, который приехал в Индонезию запечатлеть извергавшийся вулкан Анак Кракатау. Он отметил, что в тот вечер не наблюдалось особенной активности вулкана — он даже не мог его видеть. Но затем на побережье обрушилась волна, первая была не очень сильной, и от нее можно было просто убежать, а следующая уже сносила машины и разрушала здания.

Власти Индонезии признали отсутствие систем раненного предупреждения о цунами, причинами которых становятся извержения вулканов. Об этом новостному порталу Detik сообщил руководитель центра по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики Рахмат Трийоно.

«Инструменты раненного оповещения, которыми мы располагаем в настоящее время, преимущественно связаны с тектоническими явлениями, а не вулканическими», — сказал он. Однако чиновник напомнил, что ранее была объявлена угроза возникновения высоких волн в Зондском проливе. «Данное предупреждение действует до 25 декабря», — отметил Трийоно.

В конце сентября на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение, ставшее причиной разрушительного цунами, высота волн при котором достигала 7 м.

Впоследствии власти признали, что система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет, сообщает ТАСС . В частности, с 2012 года не действует ключевой элемент системы — глубоководный буй раннего обнаружения.

Все дело в отсутствии необходимого финансирования: на данный момент в стране работает около 130 датчиков изменения уровня моря. Тогда как в Японии, для сравнения, их порядка тысячи. Кроме того, в Индонезии информация о возможной стихии поступает лишь за три часа. При этом новейшее оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.