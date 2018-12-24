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Число погибших от цунами в Индонезии выросло до 229 

ТАСС + ещё 152 21 минуту назад
Фото: © AP Photo
Число погибших в результате удара цунами по побережью Индонезии возросло до 229 человек, более 400 пропали без вести. Такие данные опубликовал в понедельник официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
"На основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, следует, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести", — сказал он. Кроме того, свыше 4,4 тыс. местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии.
Чиновник также рассказал, что в результате цунами были практически полностью разрушены более 520 домов.
Бедствие произошло ночью 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак— Кракатау. Первоначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, не объявляя при этом угрозу цунами.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Индонезия
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