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На шахте в Соликамске потушили пожар 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПОЖАР НА ШАХТЕ В СОЛИКАМСКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОТУШЕН, ВСЕ ОЧАГИ ГОРЕНИЯ ЛИКВИДИРОВАНЫ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , РИА Новости , Соликамск
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