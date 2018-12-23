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На шахте в Соликамске потушили пожар
РИА Новости
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ещё 4
1 час назад
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РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
: ПОЖАР НА ШАХТЕ В
СОЛИКАМСКЕ
ПОЛНОСТЬЮ ПОТУШЕН, ВСЕ ОЧАГИ ГОРЕНИЯ ЛИКВИДИРОВАНЫ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
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