Боевики убили 25 человек на севере Нигерии

Абуджа , 21 декабря / Синьхуа / — По меньшей мере 25 человек были убиты, десятки ранены в результате нападения неустановленных боевиков в штате Замфара на севере Нигерии . Об этом сообщили в пятницу местные источники.

"В ходе нападения 12 человек погибли в населенном пункте Гарин-Халаду. В Насарава-Годане были убиты четыре человека, в населенном пункте Гарин-Кака — девять", — сообщили местные СМИ.

Очевидцы рассказали, что большинство жертв работали на фермах, собирая урожай сладкого картофеля. Когда боевики напали на них, спорадически открывая огонь.

По данным местной газеты, большинство жертв — молодые люди.

Местные жители продолжают поиски тел погибших в окрестностях населенных пунктов. —0—