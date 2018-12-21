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Боевики убили 25 человек на севере Нигерии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Абуджа, 21 декабря /Синьхуа/ — По меньшей мере 25 человек были убиты, десятки ранены в результате нападения неустановленных боевиков в штате Замфара на севере Нигерии. Об этом сообщили в пятницу местные источники.
"В ходе нападения 12 человек погибли в населенном пункте Гарин-Халаду. В Насарава-Годане были убиты четыре человека, в населенном пункте Гарин-Кака — девять", — сообщили местные СМИ.
Очевидцы рассказали, что большинство жертв работали на фермах, собирая урожай сладкого картофеля. Когда боевики напали на них, спорадически открывая огонь.
По данным местной газеты, большинство жертв — молодые люди.
Местные жители продолжают поиски тел погибших в окрестностях населенных пунктов. —0—
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Катастрофы , Африка , Ближний Восток , Пожары , Синьхуа , Абуджа , Нигерия
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