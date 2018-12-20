Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4 

Рамблер + ещё 29 2 часа назад
Фото: РИА Новости
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,4. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился на глубине 80 километров в 87 километрах юго-западнее ближайшего населенного пункта — села Никольское Алеутского района.
Землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском силой 1-2 балла, в посёлке Усть-Камчатск — 2-3 балла, жители села Никольское почувствовали подземный толчок силой до 5 баллов.
После землетрясения прошла серия афтершоков магнитудой от 4,9 до 5,8. В населенных пунктах толчки не ощущались.
Пострадавших в результате землетрясения нет, угроза цунами, объявленная после подземного толчка, снята.
Оперативные группы спасателей обследуют здания в селе Никольском на предмет разрушений.
Катастрофы , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о переброске войск к Черному морю101
Жесткий ответ США по Керченскому проливу и другие события дня23
«Вы хотите править миром?»44
На Украине задержали «российских разведчиков»574
Пентагон изменил решение по авиаударам в Сирии33
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение