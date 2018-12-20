У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,4. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился на глубине 80 километров в 87 километрах юго-западнее ближайшего населенного пункта — села Никольское Алеутского района.

Землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском силой 1-2 балла, в посёлке Усть-Камчатск — 2-3 балла, жители села Никольское почувствовали подземный толчок силой до 5 баллов.

После землетрясения прошла серия афтершоков магнитудой от 4,9 до 5,8. В населенных пунктах толчки не ощущались.

Пострадавших в результате землетрясения нет, угроза цунами, объявленная после подземного толчка, снята.

Оперативные группы спасателей обследуют здания в селе Никольском на предмет разрушений.