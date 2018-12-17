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Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Томской области 

РИА Новости + ещё 65 1 час назад
Фото: РИА Новости
Резкий порыв ветра мог стать причиной жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Томской области, при которой в воскресенье пострадали пять человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Томской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка" 16 декабря совершил жесткую посадку в районе города Кедровый в Томской области. При заходе на посадку вертолет, который перевозил вахтовиков с Майского месторождения (Каргасокский район Томской области), упал на бок. Пострадали пять человек, им оказали необходимую помощь. Троих доставят в Томск на лечение.
"Исходя из анализа поступающей информации, одной из возможных причин произошедшего могли стать погодные условия. Возможно, вертолет закружило резким ветром. Есть такой термин "вихревое кольцо". Возможно, это и произошло", — сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, во время посадки при зависании перед касанием вертолета земли произошло "резкое левое вращение с последующим опрокидыванием на правый борт". В итоге вертолет получил повреждение несущей системы и рулевого винта.
В прокуратуре отметили, что это лишь возможная причина, следствие сейчас рассматривает все версии произошедшего.
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