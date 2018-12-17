Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Резкий порыв ветра мог стать причиной жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Томской области , при которой в воскресенье пострадали пять человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Томской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка" 16 декабря совершил жесткую посадку в районе города Кедровый в Томской области. При заходе на посадку вертолет, который перевозил вахтовиков с Майского месторождения (Каргасокский район Томской области), упал на бок. Пострадали пять человек, им оказали необходимую помощь. Троих доставят в Томск на лечение.

"Исходя из анализа поступающей информации, одной из возможных причин произошедшего могли стать погодные условия. Возможно, вертолет закружило резким ветром. Есть такой термин "вихревое кольцо". Возможно, это и произошло", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, во время посадки при зависании перед касанием вертолета земли произошло "резкое левое вращение с последующим опрокидыванием на правый борт". В итоге вертолет получил повреждение несущей системы и рулевого винта.