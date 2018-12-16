В Подмосковном городе Пересвет при пожаре в общежитии погибли два человека

РИА НОВОСТИ . ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, ПЯТЬ ПОСТРАДАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОЕ ДЕТЕЙ, ПРИ ПОЖАРЕ В ОБЩЕЖИТИИ В ГОРОДЕ ПЕРЕСВЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ — ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ