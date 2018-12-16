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В Подмосковном городе Пересвет при пожаре в общежитии погибли два человека 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, ПЯТЬ ПОСТРАДАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОЕ ДЕТЕЙ, ПРИ ПОЖАРЕ В ОБЩЕЖИТИИ В ГОРОДЕ ПЕРЕСВЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ — ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ
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