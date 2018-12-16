В Португалии рухнул вертолет скорой помощи

Самолет скорой помощи упал в районе португальского города Порту, все находившиеся на борту погибли, передает местный телеканал RTP.

Сообщается, что на борту находились два пилота, медсестра и врач.

По имеющимся данным, вертолет пропал с радаров около 18.30 (21.30 мск) в субботу, 15 декабря, после доставки в больницу в Порту 76-летней пациентки, страдающей от серьезных проблем с сердцем, на месте работают спасатели.

Как отмечается, к настоящему моменту обломки вертолета уже найдены.

Ранее сообщалось, что в Техасе молодожены погибли при крушении вертолета через несколько часов после свадьбы.