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В Португалии рухнул вертолет скорой помощи 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Самолет скорой помощи упал в районе португальского города Порту, все находившиеся на борту погибли, передает местный телеканал RTP.
Сообщается, что на борту находились два пилота, медсестра и врач.
По имеющимся данным, вертолет пропал с радаров около 18.30 (21.30 мск) в субботу, 15 декабря, после доставки в больницу в Порту 76-летней пациентки, страдающей от серьезных проблем с сердцем, на месте работают спасатели.
Как отмечается, к настоящему моменту обломки вертолета уже найдены.
Ранее сообщалось, что в Техасе молодожены погибли при крушении вертолета через несколько часов после свадьбы.
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