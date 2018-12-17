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Появились фото с места крушения украинского Су-27 

Рамблер + ещё 58 1 час назад
Голландский авиационный журнал Scramble опубликовал снимки с места катастрофы украинского истребителя Су-27.
Су-27 Воздушных сил Украины разбился в субботу неподалеку от поселка Озерное в Житомирской области. Самолет совершал плановый учебный полет.
В результате авиакатастрофы погиб 43-летний глава воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» майор Александр Фоменко.
Причина крушения пока не известна, однако, как предполагают в Scramble, вероятнее всего, ею является незнание пилотом действительной высоты, на которой он летел. Ранее сообщалось, что Су-27 находился примерно в 70 метрах от земли, когда стал падать.
На двух фотографиях с места катастрофы, которые опубликовало голландское издание, истребитель горизонтально лежит в заснеженном поле. Крушение не разрушило самолет полностью, однако он выглядит почерневшим в результате возгорания. Также за ним по земле тянется черный след.
В середине октября на Украине уже падал Су-27. Тогда истребитель упал в ходе военных учений «Чистое небо — 2018» в Винницкой области, в результате чего погибли двое пилотов — украинец и американец.
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