Появились фото с места крушения украинского Су-27

Голландский авиационный журнал Scramble опубликовал снимки с места катастрофы украинского истребителя Су-27.

Су-27 Воздушных сил Украины разбился в субботу неподалеку от поселка Озерное в Житомирской области. Самолет совершал плановый учебный полет.

В результате авиакатастрофы погиб 43-летний глава воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» майор Александр Фоменко

Причина крушения пока не известна, однако, как предполагают в Scramble, вероятнее всего, ею является незнание пилотом действительной высоты, на которой он летел. Ранее сообщалось, что Су-27 находился примерно в 70 метрах от земли, когда стал падать.

На двух фотографиях с места катастрофы, которые опубликовало голландское издание, истребитель горизонтально лежит в заснеженном поле. Крушение не разрушило самолет полностью, однако он выглядит почерневшим в результате возгорания. Также за ним по земле тянется черный след.

В середине октября на Украине уже падал Су-27. Тогда истребитель упал в ходе военных учений «Чистое небо — 2018» в Винницкой области, в результате чего погибли двое пилотов — украинец и американец.