AP: в США во время учений Нацгвардии упал истребитель

Истребитель Hawker Hunter, участвовавший в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США , упал в среду в океан в штате Гавайи. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, истребителем управлял гражданский, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в них задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.

Hawker Hunter упал в океан в районе острова Оаху, на котором расположена гавайская столица Гонолулу. Пилота удалось спасти, он госпитализирован.

Из-за инцидента все вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта были в целях безопасности приостановлены. Сейчас работа воздушной гавани возобновлена.

Британские истребители Hawker Hunter производились в 1940-1960 годах и в то время широко эксплуатировались ВВС королевства. Их производство было прекращено в 1970-х годах, однако они продолжали использоваться британскими королевскими ВМС вплоть до начала 1990-х годов. Как сообщает агентство, Великобритания активно экспортировала Hawker Hunter, в разное время они применялись военно-воздушными силами более 20 государств.