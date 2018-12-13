Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: в США во время учений Нацгвардии упал истребитель 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
Истребитель Hawker Hunter, участвовавший в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США, упал в среду в океан в штате Гавайи. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, истребителем управлял гражданский, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в них задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.
Hawker Hunter упал в океан в районе острова Оаху, на котором расположена гавайская столица Гонолулу. Пилота удалось спасти, он госпитализирован.
Из-за инцидента все вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта были в целях безопасности приостановлены. Сейчас работа воздушной гавани возобновлена.
Британские истребители Hawker Hunter производились в 1940-1960 годах и в то время широко эксплуатировались ВВС королевства. Их производство было прекращено в 1970-х годах, однако они продолжали использоваться британскими королевскими ВМС вплоть до начала 1990-х годов. Как сообщает агентство, Великобритания активно экспортировала Hawker Hunter, в разное время они применялись военно-воздушными силами более 20 государств.
ТАСС: последние новости
Один человек пропал без вести после опрокидывания яхты в Черном море в районе Геленджика Пожар на складе на востоке Москвы потушен У Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мертвая рука» России напугала США29
Решена судьба Терезы Мэй284
Раскрыты доходы Gucci-батюшки98
Усиление России и Китая станет катастрофой160
Украинцы набросились на полуголую Пугачеву45
Видео
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:05
«Словно фея». В Сети высмеяли Трампа за монетку
В мире США
01:14
Меркель объявила решение по санкциям
В мире
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение