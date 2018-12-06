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Самолеты ВМС США разбились у берегов Японии 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Два самолёта ВМС США потерпели крушение у берегов Японии. Это истребитель F/A-18 и транспортный самолёт КС-130, которые столкнулись в воздухе.
Сейчас ведётся поисковая операция, сообщает Корпус морской пехоты США в Twitter. Выясняются причины столкновения. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт китайской авиакомпании China Eastern был вынужден экстренно сесть из-за технической неисправности, не долетев до места назначения. Посадку лайнер совершил в аэропорту города Наньчан на востоке страны, летел самолёт из Циндао в Гуандун.
Технический сбой привёл к тому, что во время полёта выпали кислородные маски.
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