Самолеты ВМС США разбились у берегов Японии

Два самолёта ВМС США потерпели крушение у берегов Японии . Это истребитель F/A-18 и транспортный самолёт КС-130, которые столкнулись в воздухе.

Сейчас ведётся поисковая операция, сообщает Корпус морской пехоты США в Twitter. Выясняются причины столкновения. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Ранее News.ru сообщал, что самолёт китайской авиакомпании China Eastern был вынужден экстренно сесть из-за технической неисправности, не долетев до места назначения. Посадку лайнер совершил в аэропорту города Наньчан на востоке страны, летел самолёт из Циндао в Гуандун.

Технический сбой привёл к тому, что во время полёта выпали кислородные маски.