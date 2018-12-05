В Москве попросили штрафовать за превышение скорости до 20 км/ч

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил о планах отменить норму, по которой водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч. Об этом сообщает Autonews.ru.

По словам Ликсутова, многие российские водители ездят с превышением на 20 километров в час, так как их за это не наказывают. Он отметил, что в Европе не подлежащее штрафу превышение скорости составляет два, три или пять километров в час.

Чиновник отметил, что в Москве у дорожных камер допущение по контролю скорости составляет до трех километров в час.

Ликсутов рассказал, что московские власти поставили вопрос по изменению «нештрафуемого» порога на госкомиссии по безопасности дорожного движения. Он выразил надежду, что эту инициативу поддержат.

Сейчас превышение лимита скорости от десяти и не более 20 километров в час находится вне правового поля. За превышение на 20-40 километров в час штрафуют на 500 рублей. Превышение от 40, но не более 60 километров в час наказывается штрафом в 1000-1500 тысячи рублей, а за 60-80 километров в час полагается 2000-2500 рублей штрафа или лишение прав на четыре-шесть месяцев. За превышение скорости от 80 километров в час штрафуют на пять тысяч рублей или лишают прав на полгода.

По мнению Ликсутова, величина превышения напрямую связана с числом погибших в ДТП.