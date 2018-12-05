Министр обороны Аргентины связал гибель подлодки San Juan с ремонтом

Одной из причин гибели подводной лодки ВМС Аргентины San Juan мог стать некачественный капитальный ремонт. Такое заявление сделал министр обороны страны Оскар Агуад. Глава военного ведомства не стал сообщать подробности.

А вот экс-министр обороны Аргентины Нильда Гарре опровергла слова своего коллеги.

"Они пытаются связать гибель субмарины с работами, которые проводились на субмарине в предыдущие годы. Но я уверена, что связи нет", — сказала Гарре.

Ранее эксперты называли свои версии гибели аргентинской подлодки. Среди них — попадание забортной воды в аккумуляторную яму через вентиляционную систему, взрыв и пожар, а также неконтролируемое погружение.

Напомним, дизель-электрическая субмарина San Juan утонула 15 ноября 2017 года во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Все они погибли.