В районе инцидента с самолётами США у побережья Японии обнаружен один пострадавший

В районе инцидента с участием двух самолётов Военно-морских сил Соединённых Штатов обнаружен один пострадавший.

Об этом сообщается в Twitter американского Корпуса морской пехоты.

Отмечается, что в настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь, о его состоянии не сообщается.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолёт-заправщик КС-130 ВМС США столкнулись над японским побережьем после того, как вылетели с американской базы Ивакуни.

Впоследствии СМИ передавали, что на бортах самолётов находились семь человек.