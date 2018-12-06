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В районе инцидента с самолётами США у побережья Японии обнаружен один пострадавший 

RT на русском + ещё 13 22 минуты назад
Фото: EPA
В районе инцидента с участием двух самолётов Военно-морских сил Соединённых Штатов обнаружен один пострадавший.
Об этом сообщается в Twitter американского Корпуса морской пехоты.
Отмечается, что в настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь, о его состоянии не сообщается.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолёт-заправщик КС-130 ВМС США столкнулись над японским побережьем после того, как вылетели с американской базы Ивакуни.
Впоследствии СМИ передавали, что на бортах самолётов находились семь человек.
RT на русском: последние новости
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